Chamakh: 'Van Persie was beter dan ik, op alle vlakken'

Voetballen bij 'The Gunners' ging de voormalig Marokkaans A-international het beste af als stand-in van diens voormalige ploeggenoot.

'Gedurende m'n eerste maanden daar maakte ik dankbaar gebruik van zijn afwezigheid door blessureleed'



© Redactie 2020

Nu al geruime tijd voetbalpensionado, komt Marouane Chamakh in gesprek met het Britseterug op zijn tóch wel bewogen dienstverband in het Etihad Stadium. Daar waar diens overgang naar de Premier League in 2010 vele ogen trok, wist de inmiddels 36-jarige centrumspits bij lange na niet die veel verwachte glans te geven aan zijn verblijf binnen het toenmalige keurkorps van trainer Arsène Wenger. De voormalig contractspeler van Girondins de Bordeaux steekt de hand volledig in eigen boezem. Met Robin van Persie had hij naar eigen zeggen immers een niet te kloppen concurrent voor zich, voor in de punt van de aanval.Genieten deed Chamakh het meeste toen hij erin stond, toen zijn inmiddels ook afgezwaaide ploeggenoot het nakijken had vanwege verschillende kwetsuren. Tegenover het eerdergenoemde medium zet de 62-voudig international uiteen wat maakte dat zijn kansenperspectief slonk bij de dertienvoudig landskampioen: ,,Gedurende m'n eerste maanden daar maakte ik dankbaar gebruik van zijn afwezigheid door blessureleed. En ja: ik kon niet tegen hem opboksen, al deed ik er alles voor om het wel te doen. Het was iets waar ik me na verloop van tijd bij neerlegde. Al greep ik vanzelfsprekend zijn blessure wél aan om zoveel mogelijk aan spelen toe te komen. De eerste maanden ging dat goed, tot aan het moment dat hij terugkeerde.''Spelen konden ze ook samen, zo onderstreept Chamakh. Alleen was het Wenger die dat niet liet inpassen in het spelsysteem: ,,Robin was beter dan ik, op alle vlakken. Het enige jammere aan dit alles is dat we geen spitsenduo konden en mochten vormen. Arsène speelde met drie aanvallers, met slechts één spits. Zou hij ons beiden hebben opgesteld, dan hadden we iets verwoestends neer kunnen zetten.''