BREAKING: Saoedi-Arabië doet Oumrah-visa in de ban na coronavirus

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken aldaar neemt geen halve maatregelen, tot nader orde scherpt men de verstrekking van deze veelgevraagde visa aan.

Uitzondering voor in- en uitreizen alleen voor eigen ingezetenen én officials Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten

Communiqué van Ministerie van BuZa omtrent de kwestie:

Als eerste reactie op hetgeen zich momenteel wereldwijd voordoet, grijpt het Saoedische Koninkrijk alle mogelijke manieren om een mogelijke uitbraak van het zich snel verspreidende en dodelijke coronavirus te voorkomen binnen de eigen landsgrenzen. Daar waar zich ook in Europa de eerste gevallen hebben voorgedaan, kwam het Ministerie van Buitenlandse Zaken donderdagnacht met een niet te missen perscommuniqué omtrent de kwestie.Via de kanalen van het betreffende departement wordt medegedeeld dat de verstrekking van alle Oumrah-visa tot nader orde wordt opgeschort. Let wel, deze maatregel geldt alleen voor landen waar inmiddels al melding is gedaan van het virus. Uitzonderingen voor het in- én uitreizen van het Koninkrijk worden verder alleen gedaan voor eigen ingezetenen en officials van de Samenwerkingsraad van de Arabische Golfstaten, de Gulf Cooperation Council (GCC).