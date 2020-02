Saoedi-Arabië stopt uitgifte Umrah-visa door coronavirus

Het nieuwe coronavirus verspreidt zich snel over de wereld. De uitbraak begon in de Chinese stad Wuhan en wordt nu in steeds meer landen waargenomen. Na China zijn de meeste besmettingen vastgesteld in Zuid-Korea. Meer dan 1300 mensen daar hebben het virus opgelopen en er zijn twaalf mensen overleden.





Midden-Oosten

In Iran is het aantal sterfgevallen door het virus opgelopen tot 19 . In Koeweit zijn drie mensen besmet met het virus, zij zijn alle drie vanuit Iran naar Koeweit gegaan. Ook in Bahrein, Afghanistan en Irak is het virus al geregistreerd.





Zondag sloten buurlanden de grenzen met Iran al, om te voorkomen dat mensen besmet met het coronavirus vanuit Iran zouden vertrekken. Bahrein en Koeweit grenzen niet direct aan Iran, Afghanistan wel. Irak heeft op verzoek van Koeweit een grensovergang gesloten om verdere verspreiding tegen te gaan.





Europa

Italië is vooralsnog het hardst getroffen in Europa, daar zijn 14 mensen overleden door het longvirus. Zeker 528 mensen zijn daar besmet, de meeste gevallen zijn vastgesteld in de noordelijke regio's Veneto en Lombardije. Andere Europese landen waar mensen het virus hebben opgelopen zijn Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Oostenrijk, België, Zwitserland, Kroatië, Finland, Noorwegen en Zweden.