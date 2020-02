'AC Milan heeft #TeamMarokko-twijfelaar Louza in het vizier'

De huidige nummer zeven van de Serie A zou de nog maar 20-jarige middenvelder al geruime tijd op de korrel hebben.

Uitkomend voor Jong Frankrijk, zet Louza #TeamMarokko voorlopig nog in de wacht

Overall-statistieken Imran Louza (seizoen 2019/2020):

- Ligue 1: 22 optredens, 2 doelpunten én 2 assists

- Coupe de la Ligue: 2 optredens, 1 doelpunt én 1 assist

- Coupe de France: 2 optredens, 1 doelpunt



Zijn verrichtingen in het Franse hoogste niveau, die zijn óók 'I Rossoneri' niet onopgemerkt gebleven. Het doorgaans goed ingevoerdekwam onlangs namelijk met de melding dat de werkgever van eindverantwoordelijke Stefano Pioli een mogelijke zomerse versterking zien in Imran Louza, de man die nu nog tot uiterlijk medio 2024 onder contract staat bij FC Nantes.Waar hij zich in de Ligue 1 deze jaargang heeft gemanifesteerd tot een geheel onomstreden kracht binnen het elftal van Christian Gourcuff, wil AC Milan hem die lijn maar al te graag zien doortrekken in de eigen competitie. In het midden wordt gelaten of die belangstelling zich inmiddels ook zou hebben geconcretiseerd, hetzelfde geldt voor de bereidheid van de kant van diens werkgever om hem af te staan aan de achtienvoudig-landskampioen.Momenteel uitkomend voor de beloften van de Franse voetbalbond FFF, liet de speler in kwestie zich onlangs tegenoveruit over een mogelijke uitverkiezing voor het 'grote Marokko': ,,Makkelijk is het niet, het is een héél persoonlijke keuze die je dan maakt. Kom vandaag de dag uit voor de beloften van Frankrijk en daar voel ik me prima bij. En me voegen bij het A-elftal van Marokko, voor de kwalificatie voor de Afrika Cup 2021? Focus me nu volledig op FC Nantes, wat daarna komt zien we dan wel.''Echter viel het jeugdproduct van 'La Maison Jaune' nog niet zo heel lang geleden ook onder de noemer van de Marokkaanse bond, in de vorm van een kortstondig optreden namens Marokko U20.