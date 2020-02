OM verdenkt Syriëgangster van bedreiging columniste Ebru Umar

Een vorig jaar teruggekeerde Syriëgangster die het Openbaar Ministerie vervolgt, zou onder anderen columniste Ebru Umar hebben bedreigd op social media.

Dat zei de aanklager donderdag voor de rechtbank in Rotterdam waar de eerste niet-inhoudelijke behandeling plaatsvond in de rechtszaak tegen verdachte Xaviera S. (26) uit Apeldoorn. S. verbleef van maart 2014 tot begin 2018 in het Daesh-strijdgebied in Syrië en Irak. In november 2018 werd ze in Turkije veroordeeld tot zes jaar cel voor het lidmaatschap van Daesh. Die straf werd in hoger beroep verlaagd tot ruim vier jaar, omdat ze berouw zou hebben getoond.In november 2019 werd ze uitgezet naar Nederland en meteen op Schiphol opgepakt. Het is niet duidelijk of de straf in Turkije onherroepelijk is. Het OM wil haar vervolgen voor lidmaatschap van een terroristische organisatie en voorbereidingen voor het plegen van een terroristisch misdrijf.De advocate van S. wil dat ze vrijkomt uit voorarrest. Volgens haar zat S. alleen maar binnen en had ze niets te zeggen over wat er met haar gebeurde.