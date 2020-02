Kamer via hotel vaak goedkoper dan via boekingssite

Consumenten die zoeken naar een goedkope hotelkamer doen er goed aan verder te kijken dan sites als Booking. com, Expedia. nl en Hotels. com.

Uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat hotels hun kamers regelmatig goedkoper aanbieden via hun eigen site dan op de gespecialiseerde boekingssites. De Consumentenbond vergeleek van 30 hotels in Amsterdam, Groningen, Berlijn en Parijs de prijs op boekingssites en op de hotelsite. Zo'n veertien keer was de standaard tweepersoonskamer bij het hotel het goedkoopst. Expedia.nl bood acht keer de goedkoopste kamer, Booking.com en Hotels.com elk zeven keer. Meestal was het prijsverschil een paar euro, maar soms liep het verschil op tot tientallen euro’s. Zo bood een hotel in Amsterdam een kamer aan voor 178 euro per nacht, terwijl die op Booking.com 217 euro kostte.Volgens de Consumentenbond geven boekingssites hun bezoekers een gevoel van schaarste door meldingen te plaatsen als 'nog maar 1 kamer op deze site’. Ook doorgestreepte prijzen en speciale aanbiedingen moeten consumenten verleiden om te boeken. De Europese Commissie is in gesprek met Expedia en Hotels.com. Booking.com heeft al toegezegd uiterlijk half juni de informatie over prijzen duidelijker op zijn website te zetten.