UITGELICHT: Ziyech aan de haal met villa in Vinkeveen, van ruim €4 miljoen

Nog voor hij de polderrijke Eredivisie achter zich laat, stunt de Marokkaans A-international met de aankoop van wel héél imposant onderkomen.





Enkele gegevens over Ziyech's nieuwe aanwinst: totaal woonoppervlakte van 565 vierkante meter;

tiental kamers, waarbij inbegrepen: vijf slaapkamers én twee badkamers (verdeeld over twee woonlagen);

aanwezigheid van een bijgebouw met garage voor liefst drie auto's, aanlegplek voor boten én een hobbyruimte;

inclusief zwembadhuis met kleed- en badruimte;

tuin met overkapte buitenkamer, zonneterras, loungegedeelte én open haard Foto's van het optrekje:





Photocredit: FRMF.ma/Funda.nl Photocredit: FRMF.ma/Funda.nl

Uitgaande van waar het doorgaans goed ingevoerde woonstyle-platform Bekendeburen.nl donderdagmiddag mee komt, lijkt het erop dat Hakim Ziyech zich rijk kan rekenen met een nieuw optrekje. De contractspeler van AFC Ajax, die komende zomer de Johan Cruijff ArenA verruilt voor Chelsea FC's Stamford Bridge, is sindskort eigenaar van een luxueuze villa in de miljonairsgemeente Vinkeveen. Daar waar dit onroerend goed aanvankelijk voor liefst €4.400.000 te koop werd aangeboden op Funda.nl, wist het jeugdproduct van sc Heerenveen zich er uiteindelijk van te verzekeren voor de totaalsom van €3.875.000.Spelen doet de middenvelder zoals gezegd nog voor heel even in de Eredivisie, diens huidige werkgever en 'The Blues' kwamen zeer onlangs een transfersom van minimaal €40 miljoen overeen voor de man die zich met name vorig seizoen ook op het Europese podium van zich liet spreken.