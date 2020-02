89% van de Marokkanen wil grenzen openen met Algerije

De meerderheid van de Marokkanen hoopt op de heropening van de grenzen met buurland Algerije

Dat blijkt uit onderzoek van het Marokkaanse Instituut voor Beleidsanalyse (MIPA). Het jaarlijks 'Maghreb-integratierapport' onderzoekt de perceptie van de Maghreb-bevolking en is gebaseerd op interviews met 1.200 mensen uit verschillende demografieën in Marokko.





83% van de respondenten is van mening dat de aanhoudende spanning tussen Marokko en Algerije één van de belangrijkste obstakels vormt voor (sociale) cohesie in de regio.





De Maghreb-regio is één van de minst verenigde regio's ter wereld, zowel op politiek als op economisch vlak, blijkt uit het rapport. Volgens een studie van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geven de vijf Maghreb-landen (Marokko, Algerije, Tunesië, Libië en Mauritanië) jaarlijks zo'n $16 miljard uit om hun grenzen te beveiligen.





Polisario

In 1994 introduceerde Marokko de visumplicht voor Algerijnen nadat de Marokkaanse autoriteiten de aanslagen in het Atlas Asni Hotel in Marrakech hadden herleidt naar Algerijnse terroristen. Algerije sloot daarop de grenzen met Marokko. Hoewel Marokko de visumplicht voor Algerijnen in 2004 heeft opgeheven, bleven de grenzen gesloten.





Algerije is de belangrijkste voorstander en financier van het Polisario-Front, de afscheidsbeweging die de onafhankelijkheid claimt van de Marokkaanse Sahara. Algerije voorziet Polisario en de separatisten in de Tindouf-kampen van wapens.



Koning Mohammed VI riep in zijn troonrede in 2019 nog op tot een dialoog met Algerije om de impasse te doorbreken die momenteel de rust in de Maghreb-regio verstoort. In dezelfde toespraak benadrukte de koning de oprechtheid van Marokko in haar bereidwilligheid toenadering te zoeken naar haar "Algerijnse broeders". Ook herinnerde de vorst aan de banden die zijn geworteld in "broederschap, religie, taal en goed nabuurschap" die altijd hebben bestaan ​​tussen de twee landen.

