Frankrijk en China strijden om aanleg hogesnelheidslijn Marokko

De twee landen bieden beide mee voor de aanleg van de nieuwe hogesnelheidslijn tussen Marrakech en Agadir.

In 2018 werd de eerste hogesnelheidslijn (TGV) in Marokko in gebruik genomen . De TGV, die Casablanca met Tanger verbindt, is ook de eerste op het Afrikaanse continent. De mogelijke komst van het nieuwe spoor zou daarmee de tweede hogesnelheidslijn in Marokko betekenen.

Koning Mohammed VI sprak tijdens zijn jaarlijkse Groene Mars toespraak over de aanleg van de spoorverbinding tussen Marrakech en Agadir. Een paar maanden later zijn de voorbereidingen in volle gang. De bedoeling is de spoorverbinding in een later stadium door te trekken naar de rest van de zuidelijke regio's.





De uitbreiding van het spoor naar de Sahara door de steden Laayoune en Dakhla te verbinden met de rest van het koninkrijk zou een grote stap zijn in de consolidatie van de territoriale integriteit van Marokko. De nieuwe TGV tussen Marrakech en Agadir zou ook de twee meest populaire toeristische bestemmingen in Marokko met elkaar verbinden. Volgens het ministerie van Toerisme zijn Marrakech en Agadir verantwoordelijk voor 57% van de toeristen die in Marokko overnachten.





Zowel Frankrijk als China strijden nu om de nieuwe lijn aan te mogen leggen. De onderhandelingen resulteerden in een aanzienlijk lager bod uit China. Het accepteren van een bod uit China kan echter gevolgen hebben voor de betrekkingen tussen Marokko en Frankrijk, de op één na grootste buitenlandse investeerder in Marokkaanse infrastructuur.





Het eerste TGV-project (Casablanca-Tanger) kostte ruimt € 2,1 miljard (22,1 miljard DH). Ruim de helft van dat bedrag werd door het Franse Agence Francaise de Developpment (AFD) op krediet verstrekt. Afgezien van dit monsterbedrag van € 1 miljard overstijgen Franse investeringen ook andere belangen in Marokko, zoals onderwijs en werkgelegenheid. Frankrijk hoopt met de financiële injecties voet aan de grond te houden in Marokko.





China hoopt daarentegen de eigen ambities voor internationale welvaart te realiseren met investeringen in buitenlandse infrastructuur en technologie; het beruchte 'Belt and Road Initiative' (BRI) uit 2013. De 'Nieuwe Zijderoute' verwijst naar de ontwikkelingsstrategie van de Chinese overheid gericht op verbinding en samenwerking tussen Euraziatische landen. De BRI wil middels de aanleg van transport-infrastructuren in vreemde landen haar wereldwijde economische en politieke onafhankelijkheid vestigen. De BRI wordt vaak vergeleken met het oude Chinese 'Silk Road'-project van de Han-dynastie.





Critici staan echter sceptisch tegenover de motieven van China vanwege het 'Made in China 2025'-beleidsplan, waarin Beijing voorloper wil worden in een breed scala aan industrieën (waaronder hoogwaardige spoorinfrastructuur). Als onderdeel van dat plan gaan de Chinese autoriteiten overeenkomsten aan waarbij partnerlanden technologische en industriële ontwikkelingen moeten delen, hetgeen China op lange termijn een voorsprong geeft in tal van industrieën.





De Marokkaanse autoriteiten moeten bij het gunnen van het prestigieuze project dus rekening houden met concurrerende belangen, aangezien twee wereldmachten hun zinnen hebben gezet op de aanleg van de TGV tussen Marrakech en Agadir.

© MAROKKO.NL 2020