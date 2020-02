VS versoepelt sancties Iran om humanitaire hulp toe te staan

De Verenigde Staten hebben de sancties tegen Iran versoepeld om humanitaire hulp toe te staan.

Via Zwitserland kunnen nu medicijnen, eten en andere belangrijke goederen worden geleverd. Iran is hard getroffen door het coronavirus . Dat is bij 245 mensen in het land vastgesteld. 26 patiënten, meer dan 10 procent, zijn door het virus overleden.Onder de doden zijn drie hoge bestuurders. Donderdag overleed een van de vele Iraanse vicepresidenten aan de gevolgen van het longvirus. Het gaat om vicepresident voor Vrouwen- en Familiezaken Masoumeh Ebtekar. Eerder bezweken al twee hooggeplaatste ambtenaren.