Ophef om racistische vragenlijst op Italiaanse school

De vragenlijst omvatte onder meer vragen als: "Denkt u dat Marokkanen afstammen van populaties met minder ontwikkelde vaardigheden?"

Een middelbare school in het Noord-Italiaanse Bérgamo heeft een nogal merkwaardige vragenlijst voorgelegd aan haar leerlingen. De lijst omvatte stereotyperingen en bevooroordeelde verklaringen over de identiteit van de in Italië woonachtige Marokkaanse gemeenschap.





De Marokkaanse ambassade in Italië was onaangenaam verrast door het initiatief van het Andrea Fantoni Onderwijsinstituut. In een persbericht heeft de ambassade de vragenlijst sterk veroordeeld en verklaard dat de vragenlijst niet past binnen de Italiaanse samenleving waar waarden van "tolerantie, vriendelijkheid en coëxistentie" fundamentele principes vormen.





Enkele vragen uit de vragenlijst:

Denk je dat Marokkanen afstammelingen zijn van populaties met minder ontwikkelde vaardigheden?;

Is het naar jouw mening waar dat het criminele gedrag van Marokkanen te wijten is aan de culturele verschillen tussen deze mensen?;

Denk je dat de misdaad is toegenomen met de toename van Marokkanen in ons land?;

Wat vindt je van Marokkanen die in Italië werken?;

Zou je een Marokkaan kunnen helpen als deze hulp nodig heeft?;

Denk je dat samenleven met Marokkanen de Italiaanse cultuur kan verrijken?;

Heb je ooit iemand gehaat omdat ze Marokkaans zijn?;

Heb je ooit bewondering gevoeld voor een Marokkaan? Ook de Italiaanse media heeft de vragenlijst sterk veroordeeld. Lokale kranten noemden de vragenlijst "racistisch" en "schokkend".

