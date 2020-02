Dader aanslag Franse moskee overleden

De 84-jarige terrorist Claude Sinké die eind oktober bij een moskee in het Zuid-Franse Bayonne twee mannen van 74 en 78 jaar neerschoot is woensdag overleden, dat meldt de Officier van Justitie (OvJ) in een persbericht. Volgens de verklaring werd Sinké opgenomen in het ziekenhuis nadat zijn gezondheidstoestand verslechterde.