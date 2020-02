Dodental protesten tegen minderhedenwet India opgelopen tot 35

Protesten tegen een omstreden minderhedenwet in India zijn opnieuw uit de hand gelopen.

© ANP/Marokko.nl 2020

Het dodental van rellen in India is opgelopen tot 35. In de hoofdstad New Delhi zijn sinds zondag gevechten tussen hindoes en moslims gaande. Meer dan tweehonderd mensen zijn gewond geraakt. De politie zegt de situatie nu onder controle te hebben. Bij de gevechten werden geweren en zwaarden gebruikt. De rellen volgen op demonstraties in het hele land vanwege de discriminerende minderhedenwet die premier Narendra Modi in december goedkeurde.In India wonen ongeveer 200 miljoen moslims. Deze mensen zijn bang dat de omstreden wet van Modi de moslimbevolking marginaliseert. Door heel India braken demonstraties uit, waar ook veel hindoes aan deelnamen. Internationaal is er veel kritiek op de minderhedenwet.De wet maakt het voor minderheden uit de islamitische landen Afghanistan, Pakistan of Bangladesh makkelijker om de Indiase nationaliteit te bemachtigen. Dat geldt echter niet voor gevluchte moslims, omdat die daar niet tot de minderheden behoren.