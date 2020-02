Air Arabia: Enkele vluchten naar Europa voor €40

Het betreft de eerste 400.000 tickets die tussen maart 2020 en maart 2021 worden geboekt.

De actie is om het begin van het zomerseizoen in te luiden, zegt het bedrijf in een persbericht. Maximaal 400.000 tickets voor vluchten vanuit Marokko naar Europa (enkele vlucht) zullen te koop worden aangeboden voor 400 DH.





Het gaat om vluchten vanuit Tanger, Nador, Casablanca, Fez en Marrakech, met als eindbestemming Brussel, Parijs, Lyon, Londen, Barcelona, Lissabon, Milaan, Bergamot, Napels, Venetië, Catania, Bologna, Straatsburg, Bordeaux, Malaga en Montpellier





De tickets zijn te boeken via de website van het bedrijf, partnerbureaus of rechtstreeks op de luchthaven.

