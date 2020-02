Marokkaanse umrah-reizigers gestrand op luchthaven Dubai

Door het plotselinge besluit van de Saoedische autoriteiten zitten veel Marokkaanse reizigers vast.

Het Saoedische ministerie van Buitenlandse Zaken meldde donderdagochtend de uitgifte van het Umrah-visum voorlopig op te schorten . Tientallen Marokkaanse reizigers die al onderweg waren naar Saoedi-Arabië om de Umrah te verrichten zitten voorlopig vast op Dubai International Airport.





De maatregel van de Saoediërs is ingevoerd in de strijd tegen de verspreiding van het nieuwe coronavirus. Reizigers die nog onderweg waren worden teruggestuurd naar land van herkomst. Reisbureau's in Marokko meldden dat reizigers hun geld terug zullen krijgen als gevolg van de eenzijdige annulering. Toch heerst bij reisbureaus in Marokko nog veel onduidelijkheid.





Een woordvoerder van reisbureau Soumia Voyages in Casablanca meldt tegen nieuwsdienst H42Info dat een vlucht van Royal Air Maroc (RAM) naar Saoedi-Arabië vanavond nog steeds gepland staat. "Wij hebben niet vernomen dat de plannen zijn gewijzigd", zegt het reisbureau.





Ook bij reisbureau El Qods Voyages is de voor maandag geplande reis nog niet geannuleerd. "Momenteel zijn we de reis nog aan het voorbereiden, zodra de annulering wordt bevestigd zullen we deze uitstellen naar een latere datum", zegt een woordvoerder.

