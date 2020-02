VIDEOGOALS: Marokko U20 stoot door in Arab Cup, ten koste van Libië (video)

sport 27 feb 18:48

Volledig in lijn met wat deze gloednieuwe lichting in de groepsfase neer had gezet, lukte het deze mannen afstand te doen van hun Libische opponent.





Slotfase Marokko U20 - Libie U20 (red. 9-8 FT, reguliere strafschoppenreeks 1/4-finale Arab Cup U20):



Vervolg knockoutfase Arab Cup U20 voor #TeamMarokko:



Halve finale:

- 02/03/2020: Marokko U20 - Tunesië U20 om 14:45 in het Prince Mohamed Bin Fahd Stadium, te Dammam

Photocredit: FRMF.ma © Redactie 2020 Daar waar technisch directeur Osian Roberts onlangs nog nieuw leven blies in alle vertegenwoordigende (jeugd)elftallen die de Marokkaanse voetbalbond in haar portefeuille heeft, is er één elftal wat er meteen moest staan. Marokko U20, het nog te vormen collectief wat gesmeed moet worden door hun eindverantwoordelijke João Filipe Aroso, rendeert uitstekend op Saoedische gronden. Deel uitmakend van de Arab Cup, opgezet door de Arabische voetbalbond UAFA, stootte het donderdagmiddag door naar de halve finale van dat U20-toernooi. Het waren de leeftijdsgenoten uit Libië die in Riyadh pas op de plaats moesten maken voor deze geoliede machine (red. 9-8 na de reguliere strafschoppenreeks, Prince Faisal Bin Fahd Stadium).