Japanse vrouw een tweede keer besmet met het coronavirus

Een Japanse reisleidster is voor de tweede maal besmet geraakt met het nieuwe coronavirus.

Het is voor zover bekend voor het eerst dat een patiënt die genezen is verklaard opnieuw besmet raakt, meldde het Japanse ministerie van Gezondheid donderdag. De vrouw die als reisleidster werkt bij busreizen, bleek eind januari besmet en werd opgenomen is een ziekenhuis. Ze kon al snel het ziekenhuis verlaten, nadat een test op 3 februari uitwees dat ze het virus niet meer onder de leden had. Enkele weken later werd ze weer ziek en woensdag testte ze positief op het coronavirus.Het geeft aan dat ex-patiënten niet noodzakelijkerwijs immuun zijn voor het virus, zegt het Japanse ministerie.