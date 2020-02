Minister hoopt vrijdag al op meer duidelijkheid over coronavirus in Nederland

Minister Bruno Bruins hoopt vrijdag meer duidelijkheid te kunnen geven over hoe het verder gaat na de eerste besmetting met het coronavirus in Nederland.





Ziekenhuis van coronapatiënt: de hele wereld komt op ons af

Medewerkers van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg zijn donderdagavond bij elkaar geroepen. Daarbij is ook de GGD betrokken, laat een woordvoerder van het ziekenhuis weten.





"We hebben ons net als alle ziekenhuizen voorbereid op de mogelijke opvang van de eerste patiënt. Vandaag is de eerste patiënt hier positief getest. De hele wereld komt nu op ons af. Eerst gaan we intern patiënten en medewerkers informeren. ". Het ziekenhuis kan "in het kader van de privacy" niets zeggen over de patiënt. "Hij wordt in isolatie verpleegd", aldus de woordvoerder.

Meteen na opname van de patiënt in een ziekenhuis in Tilburg is begonnen met een onderzoek naar de contacten die de man heeft gehad, aldus de bewindsman. Na dat contactonderzoek wordt besloten hoe het verder gaat. "Dan heb je meer inzicht met wie deze man contact heeft gehad. Dan kun je vervolgmaatregelen bepalen", aldus Bruins. Het kan zijn dat de GGD een groep mensen gaat monitoren, dat mensen worden getest en dat mensen in quarantaine worden geplaatst. "Ik hoop dat ik morgen al meer kan vertellen", zei hij in het programma Nieuwsuur.De minister kon niet zeggen of de man carnaval heeft gevierd en of hij mogelijk daarbij de ziekte heeft verspreid.