Meer dan twintig Turkse militairen gedood in Syrië

Zeker 22 Turkse militairen zijn door een luchtaanval omgekomen in de Syrische provincie Idlib. Dat zegt de gouverneur van de zuidelijke Turkse provincie Hatay, die grenst aan Syrië.

Het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat zich baseert op lokale bronnen, meldde eerder dat zeker 34 Turkse militairen zijn gedood.Twee bronnen zeggen dat de Turkse president Erdogan en zijn staf crisisberaad hebben gehouden vanwege de aanval. Die zou zijn uitgevoerd door het Syrische regeringsleger of Rusland, dat militaire steun geeft aan het Syrische regime van Bashar al-Assad.Rusland beschuldigde Turkije eerder van het steunen van "illegale gewapende groepen" in Syrië.