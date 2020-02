Ajax na nipte zege uitgeschakeld in Europa

Ajax kan zich volledig op de strijd om de landstitel en KNVB-beker concentreren.

De halvefinalist van vorig seizoen in de Champions League kwam in de thuiswedstrijd tegen Getafe niet verder dan een nipte zege (2-1). Dat was onvoldoende voor een plek in de achtste finales van de Europa League, na de nederlaag van vorige week in Spanje (2-0).





Het tweeluik met Getafe was eigenlijk na vijf minuten zo goed als verloren voor de thuisploeg uit Amsterdam. Lisandro Martínez lette even niet op, waardoor Mata kon scoren (0-1) en Ajax plotseling viermaal doel moest treffen om verder te komen. Danilo vierde zijn debuut als basisspeler in de tiende minuut met de gelijkmaker (1-1), na een prachtig actie van Donny van de Beek. Ajax had daarna veel balbezit, maar Getafe was gevaarlijker. Voor rust raakte Mata de lat en schoot Deyverson op de paal.





Met de ingevallen Quincy Promes ging Ajax na rust op zoek naar een tweede treffer, die er ook kwam. Mathías Olivera werkte in de 63e minuut een vrije trap van Eiting in eigen doel (2-1). Heel even kregen de fans in de Johan Cruijff ArenA weer hoop. Maar Getafe bleef vrij eenvoudig overeind. En als de bezoekers het even moeilijk kregen, dan simuleerden ze blessures of rekten ze tijd. Net zoals vorige week tijdens het eerste duel.





Champions League

Ajax rest niets anders dan zich op te laden voor de topper van zondag tegen AZ, dat slechts drie punten minder heeft dan de lijstaanvoerder uit de hoofdstad. De ploeg van coach Ten Hag wilde graag ver komen in de Europa League maar de landstitel blijft het belangrijkste, ook omdat de kampioen van de eredivisie zich waarschijnlijk rechtstreeks kwalificeert voor de groepsfase van de Champions League. Alleen dat al is goed voor een slordige 45 miljoen euro. Zo kan de begroting van het nieuwe voetbal alweer aardig worden gedekt.





Misschien verklaart dat wel waarom Hakim Ziyech nog ontbrak tegen Getafe en Promes pas na rust inviel. Ajax startte met talenten als Danilo, Ryan Gravenberch, Carel Eiting en Perr Schuurs. Want behalve Ziyech ontbraken ook nog Nicolás Tagliafico, Joël Veltman, David Neres, Noussair Mazraoui en Zakaria Labyad. De ziekenboeg van Ajax wil maar niet leegstromen.





Voor trainer Ten Hag is dat nog geen reden om met een beschuldigende vinger naar zijn medische staf te wijzen. Wel is het zo dat Ajax, mede door de vele blessures, nauwelijks meer een fatsoenlijke wedstrijd gespeeld heeft sinds het in december door Valencia wed uitgeschakeld in de Champions League.





