VS roepen om einde aan 'walgelijk' offensief in Idlib

De Verenigde Staten eisen dat het Syrische regime van Bashar al-Assad en zijn bondgenoot Rusland hun "walgelijke" offensief in de Syrische provincie Idlib staken.

Dat zei een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken donderdag. "We staan naast onze NAVO-bondgenoot Turkije en blijven roepen om een onmiddellijk einde aan dit walgelijke offensief van het Assad-regime, Rusland en door Iran gesteunde strijdkrachten", zei de woordvoerder.In Idlib kwamen donderdag zeker 33 Turkse militairen om bij een luchtaanval. Volgens Ankara werd die uitgevoerd door het Syrische regime. Turkije reageerde daarop met artilleriebombardementen op stellingen van het Syrische regeringsleger.De troepen van Assad, die militaire steun krijgt van Rusland, rukken de laatste weken steeds verder op in Idlib. De situatie dreigt daardoor te escaleren en zorgt voor een enorme vluchtelingenstroom richting Turkije.Behalve de VS maant ook NAVO-topman Jens Stoltenberg het Syrische regime en "bondgenoot Rusland" het offensief te staken. Secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres reageerde bij monde van een woordvoerder dat hij de situatie in Idlib "met grote bezorgdheid" volgt en roept op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.