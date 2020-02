Laagste aantal nieuwe Chinese virusgevallen sinds een maand

buitenland 28 feb 8:49

De autoriteiten in China melden vrijdag dat er in een dag tijd 327 nieuwe besmettingen van het nieuwe coronavirus zijn vastgesteld. Dat is het laagste aantal nieuwe infecties in ruim een maand tijd.





Volgens de Chinese gezondheidsautoriteit zijn 78.824 mensen op het Chinese vasteland nu besmet met het nieuwe coronavirus. 2788 mensen zijn er daar tot nu toe aan bezweken. © ANP 2020 Het longvirus eiste in 24 uur tijd 29 levens. Bijna alle sterfgevallen vonden plaats in Hubei, de centraal-Chinese provincie waar het virus voor het eerst opdook. Twee van de 29 doden vielen in Peking.Volgens de Chinese gezondheidsautoriteit zijn 78.824 mensen op het Chinese vasteland nu besmet met het nieuwe coronavirus. 2788 mensen zijn er daar tot nu toe aan bezweken.