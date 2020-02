Griekenland en Bulgarije verscherpen grenscontroles met Turkije

Griekenland en Bulgarije verscherpen de controles bij de Turkse grens.

Driehonderd migranten

Dat gebeurt omdat Turkije Syrische vluchtelingen die naar Europa willen, niet meer tegenhoudt . Een bron bij de Griekse politie zei dat de grenspatrouilles op land en zee zijn verdubbeld en dat er een algemene oproep tot verhoogde paraatheid is gedaan. "Alles is onder controle, er is geen reden tot bezorgdheid", zei deze bron. Een regeringsbron zei dat Griekenland in contact staat met de Europese Unie en de NAVO na de recente escalatie in het Syrische Idlib."Wij hebben informatie dat er een grote groep onderweg is naar de grenzen", aldus de Bulgaarse premier Boyko Borissov. "We hebben de controles opgevoerd tot het maximale niveau."Turkse media meldden dat momenteel ongeveer driehonderd migranten in noordwestelijke richting naar de Turks-Griekse grens lopen.Griekenland was de belangrijkste toegangspoort voor honderdduizenden vluchtelingen die tijdens een massale uittocht in 2015 en 2016 uit Turkije stroomden. Daar kwam een eind aan toen de EU met Turkije een deal sloot.