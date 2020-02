Man gearresteerd na verspreiden geruchten over coronavirus in Marokko

De man beweerde in een video dat in Tetouan twee mensen zouden zijn omgekomen als gevolg van het coronavirus

De man deelde beelden op sociale netwerken waarin hij een medisch masker en handschoenen draagt. "Wees voorzichtig mensen, het coronavirus is hier. Twee mensen stierven hier door het virus", beweerde de man in de video.





De arrestatie maakt deel uit van de inspanningen van de Marokkaanse autoriteiten om de verspreiding van valse informatie rondom het coronavirus tegen te gaan.









Regeringsleider Saad Eddine El Othmani sprak donderdag tijdens de wekelijkse regeringsraad kort over de gevolgen van het verspreiden van valse geruchten. "Het is noodzakelijk om informatie te verifiëren bij bevoegde autoriteiten. We hebben een nationaal systeem voor monitoring en controle", zei de premier.





El Othmani benadrukte dat in Marokko vooralsnog geen gevallen van het virus zijn geregistreerd en vroeg burgers vertrouwen te hebben in de autoriteiten.

© MAROKKO.NL 2020