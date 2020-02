Burundi opent consulaat in Laâyoune

Diplomatieke vertegenwoordiging

De acht nieuwe consulaten in de zuidelijke regio's van Marokko zijn een diplomatieke mijlpaal voor de Marokkaanse soevereiniteit van de Sahara en de territoriale integriteit van Marokko. Ivoorkust heeft als laatste een consulaat geopend in de Zuid-Marokkaanse stad, nadat het land in juni 2019 al een ere-consulaat in de regio had geopend.