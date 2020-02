Saoedi-Arabië: Marokkaanse werksters online als slaven aangeboden

In Saoedi-Arabië worden Marokkaanse huishoudsters door werkgevers op internet te koop aangeboden.

Saoedische werkgevers zoeken op internet naar nieuwe 'voogden' (wakil) voor hun werksters. De trend doet zich vooral voor op sociale netwerken, meldt dagblad Assabah. Ongehoorzame huishoudsters worden vaak met korting 'verkocht'.





Op pagina's op sociale netwerken benoemen werkgevers de 'gebreken' van de werksters. Zo wordt benadrukt wanneer een werkster het huishouden slecht uitvoert, niet goed kan omgaan met de kinderen of veeleisend is wanneer ze bijvoorbeeld een mobiele telefoon wenst. Nieuwe 'eigenaren' mogen de werkster vaak op proef uitproberen.





De advertenties worden voorzien van complete profielen waarin zaken als religie, leeftijd, afkomst, vaardigheden en het aantal dienstjaren uitvoerig worden toegelicht. Hoe jonger de werkster, hoe hoger de prijs.





Vaak hebben werksters geen keus dan de 'overdracht' te accepteren omdat werkgever de werkster makkelijk in diskrediet kan brengen door haar te betichten van diefstal of het ongeoorloofd filmen van echtgenote of kinderen. De vrouwen riskeren daarmee een gevangenisstraf.





Bronnen van de krant melden dat de Saoedische autoriteiten een onderzoek zijn gestart.

