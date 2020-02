Kinderopvang Amsterdam dicht na besmetting moeder

algemeen 28 feb 17:36

Een vestiging van kinderopvangorganisatie CompaNanny in Amsterdam heeft per direct de deuren gesloten. Een van de ouders van een kind is besmet met het coronavirus.





Een woordvoerder van de organisatie denkt dat de locatie zeker twee weken dichtblijft. Dat is nodig voor de duur van de incubatietijd. Niemand van de kinderen en de medewerkers van de vestiging Atlas Arena vertoont ziekteverschijnselen. De moeder zit in Diemen in thuisisolatie. Het bedrijf heeft daar zelf toe besloten. Het is niet bekend of het kind zelf ook besmet is geraakt.Een woordvoerder van de organisatie denkt dat de locatie zeker twee weken dichtblijft. Dat is nodig voor de duur van de incubatietijd. Niemand van de kinderen en de medewerkers van de vestiging Atlas Arena vertoont ziekteverschijnselen.