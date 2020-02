VIDEOGOALS: Bencharki en Ounnajem trefzeker voor Al-Zamalek in de CAF CL (video)

Al-Zamalek heeft de heenwedstrijd in de kwartfinale van de CAF Champions League met 3-1 weten te winnen van Esperance de Tunis.











© Redactie 2020

De Marokkaanse aanvallers Mohammed Ounnajem en Achraf Bencharki bleken ook vandaag beslissend voor de Egyptische grootmacht en namen de beide een doelpunt voor hun rekening.Het was Esperance de Tunis dat op voorspring wist te komen in de 27e minuut, maar vier minuten later was het Mohammed Ounnajem die met een wonderschone afstandsschot voor de gelijkmaker tekende. In de 71e minuut was het Achraf Bencharki die een voorzet knap wist te controleren in de zestien en de bal via de paal in het doel wist te schieten.In de blessuretijd werd Achraf Bencharki neergehaald en de Marokkaanse dienstdoende arbiter Redouane Jiyed kende hierop een strafschop toe aan de thuisploeg die werd benut door Mahmoud Alaa El-din.