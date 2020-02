VIDEOGOALS: Raja wint van TP Mazembe dankzij kopgoals in de CAF CL (video)

Raja Casablanca heeft zichzelf een uitstekende uitgangspositie verschaft door de heenwedstrijd in de kwartfinale van de CAF Champions League met 2-0 te winnen.

De mannen van Jamal Sellami begonnen goed aan de wedstrijd dankzij een doelpunt van aanvaller Ben Malango die een corner van Soufiane Rahimi knap wist binnen te koppen. De Congolese goalgetter kwam dit seizoen over van de tegenstander van vanavond en vierde zijn goal niet uit respect voor zijn ex-club.De topclub uit Casablanca speelde bijna de hele wedstrijd op de helft van de tegenstander en kwam nagenoeg niet in de problemen. Spelmaker Mouhcine Metoualli kwam twintig minuten voor tijd in de ploeg en dat bracht de thuisploeg nog verder in vervoering en was het de middenvelder die een bal panklaar op de hoofd van Badr Banoun wist neer te leggen en voor de 2-0 eindstand wist te tekenen.Raja Casablanca speelt volgende week de return in Congo en heeft vanavond een reuzenstap gezet richting de halve van de grootste clubtoernooi in Afrika.