VIDEOGOALS: Azarou acht zich wederom ongenaakbaar voor Al-Ettifaq (video)

De nog maar 24-jarige centrumspits heeft de smaak te pakken, bij de club waar hij tijdelijk werd gestald door Al Ahly SC!

Azarou's 1-0 tegen Abha Club (red. '2, 4-1 FT Saudi Professional League):







Azarou's 2-0 tegen Abha Club (red. '5, 4-1 FT Saudi Professional League):

Overall-statistieken Walid Azarou (seizoen 2019/2020):

Met nog geen vijf wedstrijden in de benen in het Saoedische hoogste niveau, laat Walid Azarou tóch maar zien niet voor niets te zijn aangetrokken door de huidige nummer tien van de competitie aldaar. Waar de teller tot zaterdagmiddag nog bleef steken op een enkel doelpunt én een assist uit vier competitieoptredens, liet de Marokkaans A-international tegen middenmoter Abha Club zijn voeten spreken. Liefst twee keer trof de voormalig contractspeler van DHJ Jadida doel voor de formatie die hem tot het einde van dit nog lopende seizoen op huurbasis overneemt van de Egyptische topclub.Bij Al Ahly SC staat Azarou overigens nog tot uiterlijk medio 2021 onder contract, dit na in de zomer van 2017 de Botola Pro te hebben verruild voor de hoogste en tóch wel lucratieve hoogste voetbalafdeling van Egypte.- Premier League: 7 optredens, 2 doelpunten én 1 assist- Saudi Professional League: 5 optredens, 3 doelpunten én 1 assist- CAF Champions League: 3 optredens, zonder productiviteit- Egypt Cup: 1 optreden, 2 doelpunten