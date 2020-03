Ziyech sluit aan bij training Ajax

Hakim Ziyech kan zondag mogelijk met Ajax tegen AZ voetballen. De spelmaker stond zaterdag weer op het trainingsveld in Amsterdam.

Ziyech leek vorige week hersteld van een kuitblessure en had een basisplaats in de uitwedstrijd tegen Getafe. Maar hij moest vervolgens passen voor het uitduel met Heracles Almelo en de thuiswedstrijd tegen Getafe.Noussair Mazraoui en Zakaria Labayd verschenen zaterdag ook op het trainingsveld. Mazraoui staat twee weken aan de kant met enkelblessure. Labyad liep november vorig jaar tijdens een uitwedstrijd tegen Lille een scheurtje in een meniscus op.Ajax is nog steeds koploper van de eredivisie. De voorsprong op AZ is geslonken tot drie punten.