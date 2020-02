Een vrouw uit Delft is positief getest op het nieuwe coronavirus.

De vrouw zit met ziekteverschijnselen in Delft in thuisisolatie, meldt het RIVM. De GGD Haaglanden is een contactonderzoek gestart.





Het RIVM kan nog niets zeggen over de leeftijd van de patiënte. Het is het zevende besmettingsgeval in ons land.

© ANP 2020