Badr Hari vecht in Ahoy tegen Adegbuyi

Benjamin Adegbuyi wordt op 20 juni de eerstvolgende tegenstander van Badr Hari.









De kickbokser toonde zich een dag na zijn opgave Het wordt het eerste optreden van Hari sinds hij in december in het uitverkochte Arnhemse GelreDome uitkwam tegen Rico Verhoeven . Hari raakte geblesseerd en moest opgeven. Daarvoor had hij in de partij Verhoeven al twee keer tegen het canvas geslagen.De kickbokser toonde zich een dag na zijn opgave strijdbaar . "Ik heb de wereld laten zien dat ik nog steeds de meest dominante vechter ben bij de zwaargewichten. Ik ben er dan ook volledig van overtuigd dat ik deze kampioensgordel ga veroveren. Ik kom terug, wees voorbereid."





Hari vocht eenmaal eerder onder de vlag van Glory in Ahoy. In maart 2018 won hij na een jurybeslissing van Hesdy Gerges, maar wegens dopinggebruik werd die partij ongeldig verklaard. Hari werd voor negentien maanden geschorst.

Dat heeft kickboksbond Glory zaterdag bekendgemaakt in Utrecht. De 35-jarige Adegbuyi is de huidige nummer twee van de ranglijst bij de zwaargewichten. De Roemeen streed in 2015 onder anderen twee keer tegen Rico Verhoeven om de wereldtitel. Beide keren ging hij ten onder tegen de Nederlander, waarvan de laatste keer met een knock-out.