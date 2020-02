Duitse onderwijzer besmet met corona, 100 mensen in quarantaine

De ontdekking van het nieuwe coronavirus bij een onderwijzer van een basisschool in het Duitse Mönchengladbach heeft een grote quarantaine-operatie tot gevolg.

Zeventig leerlingen uit derde klassen en alle dertig onderwijzers en ander personeel moeten thuis in afzondering, kondigde de stad zaterdag aan. De school gaat tot 15 maart dicht. De onderwijzer is sinds donderdag in quarantaine thuis. Hij heeft tijdens een lesdag contact gehad met kinderen uit de derde klassen en met ander onderwijzend personeel.Broertjes en zusjes van de kinderen en hun ouders hoeven niet afgezonderd thuis te zitten. De school telt 375 leerlingen in 15 klassen.