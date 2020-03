VIDEOGOALS: Knappe dubbelklapper Tannane tevergeefs, Vitesse onderuit bij PEC (video)

In dit uiteindelijk zenuwslopende Eredivisie-affiche kwam de slagkracht van de Marokkaans A-international weinig ten goede aan het spelverloop voor Vitesse.

Tannane's 1-2 bij PEC Zwolle (red. '33, 4-3 FT Eredivisie):



Tannane's 3-3 bij PEC Zwolle (red. '90+2, 4-3 FT Eredivisie):



Overall-statistieken Oussama Tannane (seizoen 2019/2020):

In een seizoen waarin het met pieken en dalen gaat voor zowel speler als club, lieten de Arnhemmers ook zaterdagavond dure punten liggen. In een treffen wat alle kanten opging probeerde het gedeeltelijk jeugdproduct van FC Utrecht én sc Heerenveen nog in te springen, tevergeefs zo blijkt. Daar waar de man die tot uiterlijk 2022 onder contract staat bij de nummer zeven van de competitie twee keer doel trof, was het de slotfase waarin opponent PEC Zwolle het verschil maakte. Het betrof uiteindelijk de tweede Eredivisiewedstrijd ooit waarin er drie doelpunten in of na de 90e minuut werden gemaakt, iets wat mede op het conto komt van de voormalig contractspeler van onder andere Saint-Étienne én Heracles Almelo.- Eredivisie: 17 optredens, 5 doelpunten én 4 assists- TOTO KNVB Beker: 3 optredens, 1 doelpunt én 1 assist