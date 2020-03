'Meerderheid vindt dat media dreiging coronavirus overdrijven'

Een meerderheid van de Nederlanders vindt dat de dreiging van het coronavirus wordt overdreven door de media, meldt opiniepeiler Maurice de Hond van Peil. nl op basis van onderzoek.

Zes op de tien ondervraagden is volgens zijn enquête die mening toegedaan. Vooral kiezers van CDA, GroenLinks, VVD, PvdA en FVD vinden dat meer dan gemiddeld, aldus De Hond. Sympathisanten van PVV en 50Plus vinden juist in meerderheid dat de dreiging niet wordt overdreven.De aanpak van het coronavirus door de Nederlandse regering krijgt volgens het onderzoek eveneens de instemming van 60 procent van de ondervraagden. 17 procent vindt dat de regering het niet zo goed doet en 11 procent noemt de aanpak slecht. Onder stemmers op VVD (91 procent), D66 (89 procent) en CDA (84 procent) is de goedkeuring het grootst, onder de aanhang van PVV (16 procent) het kleinst.Op de vraag hoe het coronavirus zich zal ontwikkelen in Nederland geeft 44 procent aan dat men denkt dat het erger zal worden dan een gemiddelde griepepidemie.