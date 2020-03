45 Nederlanders in quarantaine in hotels Abu Dhabi

buitenland 1 mrt 14:11

In Abu Dhabi verblijven op dit moment zo’n 45 Nederlanders in quarantaine, in drie hotels. Een aantal van hen is getest op het nieuwe coronavirus, van een aantal is nog onbekend of dit is gebeurd.





Bij twee Italiaanse stafleden van een wielerploeg die deelnam aan de Ronde van de Emiraten werd eerder het virus vastgesteld. Naar aanleiding daarvan gingen verschillende hotels op slot. Donderdagavond werden de laatste twee etappes van de wielerronde al geschrapt vanwege de vaststelling van het virus bij de twee stafleden.



Alle uitslagen zijn voor zover bekend tot nog toe negatief, zegt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De ambassade heeft met een aantal van de 45 Nederlanders contact, met een aantal anderen wordt geprobeerd contact te leggen. De autoriteiten hebben leiding over de verdere afwikkeling, aldus de woordvoerder. Hoelang de quarantaine nog gaat duren, is nog onbekend.