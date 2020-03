Turkije haalt Syrisch vliegtuig neer, maar Syrië ontkent

Turkije zegt dat het land een Syrisch regeringsvliegtuig uit de lucht heeft geschoten boven de Syrische regio Idlib. Dat meldt het het Turkse staatspersbureau Anadolu.

Syrië ontkent dat het een vliegtuig heeft verloren en zegt dat het een Turkse drone heeft neergehaald. Om wat voor een toestel het zou gaan en of er slachtoffers zijn gevallen, is onbekend.Het Syrische regeringsleger probeert de provincie Idlib te veroveren. Dat is het laatst overgebleven gebied dat in handen is van door Turkije gesteunde rebellen. Het Turkse leger heeft de afgelopen weken meerdere Syrische regeringsdoelen in Idlib getroffen. In februari zijn in totaal 55 Turkse soldaten gedood bij aanvallen van de Syrische regering.