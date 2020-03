'Achchakir en Boutayeb missen return in Congo tegen TP Mazembe'

Jamal Sellami zal volgende week in de return van de kwartfinale van de CAF CL tegen TP Mazembe moeten puzzelen in defensief opzicht.

© Redactie 2020

De verdedigers Abderrahim Achchakir en Omar Boutayeb vielen afgelopen vrijdag in de heenwedstrijd in Stade Mohammed V beide met spierblessures uit en missen de return volgende week.Opmerkelijk was dat Omar Boutayeb de geblesseerde Abderrahim Achchakir verving, maar zelf ook geblesseerd uitviel en uit medische onderzoeken blijkt dus dat de verdedigers niet beschikbaar voor de wedstrijd return.Raja Casablanca deed thuis goede zaken door met 2-0 te winnen door doelpunten van Ben Malango en Badr Banoun, maar zal volgende week uiterst geconcentreerd moeten spelen aangezien TP Mazembe thuis ijzersterk voor de dag komt en wel vaker met grote cijfers weet te winnen.