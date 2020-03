Nu tien patiënten met coronavirus in Nederland

Het aantal mensen bij wie het nieuwe coronavirus is vastgesteld is zondag opgelopen naar tien. Het RIVM meldt dat er drie nieuwe patiënten zijn bijgekomen.

Een man uit Coevorden (Drenthe), een vrouw uit Tilburg en een vrouw die in het ziekenhuis lag in Gorinchem. De patiënten in Coevorden en Tilburg zitten in thuisisolatie. De derde nieuwe patiënt ligt nu in isolatie in het Rotterdamse Erasmus MC. Huisgenoten van deze mensen moeten hun sociale contacten beperken. Ze mogen niet werken en moeten zoveel mogelijk binnen blijven, aldus het RIVM.Zaterdag waren er in totaal nog zeven coronabesmettingen vastgesteld. Drie in Loon op Zand, drie in Diemen en een in Delft.