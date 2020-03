Oorzaak nieuwe gevallen coronabesmetting nog onduidelijk

Het RIVM heeft van een aantal besmettingen nog geen idee hoe deze zijn opgelopen, meldde het hoofd Infectieziekten van het RIVM, Jaap van Dissel.

© ANP 2020

Zo vierden twee nieuwe besmette mensen carnaval in Tilburg, maar hij heeft vooralsnog niet het idee dat het carnaval daar de bron van de besmetting is geweest. Het gaat om een vrouw in Tilburg en een man van middelbare leeftijd uit Coevorden, die daar deelnamen aan het feest. Zij hebben geen contact gehad met de man uit Loon op Zand. Hij was de eerste Nederlander bij wie het coronavirus was vastgesteld, en vierde carnaval. Hij liep het virus waarschijnlijk op in Italië.Het RIVM heeft onderzoek gedaan in kroegen in Tilburg, maar dat heeft geen duidelijke overeenkomst over de bron van de besmetting opgeleverd. De drie zijn niet in dezelfde kroegen geweest.Eerder maakte het RIVM bekend dat de man uit Loon op Zand niet besmettelijk was tijdens carnaval. Volgens Van Dissel is het logischer dat iemand op het carnaval was die wel besmet was, maar die persoon is nog niet gevonden. Andere besmettingsmogelijkheden, zoals een mogelijke link met Noord-Italië worden niet uitgesloten, aldus Van Dissel.