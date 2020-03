AZ wint bij dolend Ajax en maakt titelrace erg spannend

AZ heeft de spanning in de titelrace nu echt helemaal teruggebracht. De club uit Alkmaar vierde een dikverdiende uitzege op een machteloos Ajax: 0-2.

Ajax mag zich na maar liefst vijf nederlagen in de laatste negen competitieduels alleen nog op basis van een beter doelsaldo koploper van de eredivisie blijven noemen. Nummer drie Feyenoord volgt beide clubs uit Noord-Holland op 6 punten. PSV moet nog 7 punten goedmaken, maar heeft wel een duel meer gespeeld.





Ajax gaf AZ alle gelegenheid om te laten zien waarom het van alle eredivisieclubs de meeste punten in uitwedstrijden pakt. Het elftal van trainer Erik ten Hag viel zo slordig aan dat de bezoekers alleen maar hoefden te wachten op balverlies. Vervolgens kende AZ weinig moeite om na een paar balcontacten gevaarlijk te worden.





Precisie

De club uit Alkmaar won dit seizoen al bij PSV (0-4) en Feyenoord (0-3). Met een beetje meer precisie in de afwerking had AZ bij rust al met dergelijke cijfers voorgestaan. Myron Boadu, opgegroeid onder de rook van de Johan Cruijff ArenA, opende al in de vierde minuut de score (0-1). Daley Blind mocht zich die treffer aanrekenen. Hij schoof de bal zo maar in de voeten van Fredrik Midtsjø, die de vrijstaande Boadu vond. Blind ging vorige week ook al fout bij het winnende doelpunt van Heracles Almelo.





Boadu verscheen voor rust nog een keer oog in oog met doelman André Onana, net als Midtsjø. En Dani de Wit schoot snoeihard, maar rakelings over. En Ajax? Ook met de weer fitte Hakim Ziyech en Quincy Promes werd de landskampioen nauwelijks gevaarlijk. Het mooie aanvalsspel met al die korte combinaties van de laatste anderhalf jaar is helemaal verdwenen. Aan trainer Ten Hag de zware opdracht om zijn ploeg snel weer in vorm te krijgen. Komende woensdag wacht alweer een uitwedstrijd tegen FC Utrecht in de halve finale van de KNVB-beker.





Afstand

AZ speelt nog wel herkenbaar, met patronen die steeds terugkomen als de ploeg aanvalt. Ook in de tweede helft was het aan doelman Onana te danken dat de tweevoudig landskampioen niet verder afstand nam. De keeper uit Kameroen kreeg nog een voet tegen een schot van Oussama Idrissi. Na ruim een uur was hij wel kansloos toen de linksbuiten van AZ uithaalde. Maar die treffer werd afgekeurd omdat de videoscheidsrechter zag dat Boadu hands had gemaakt. Het bleek uitstel van executie, want Idrissi stiftte in de 74e minuut wel raak, na een lange trap van Teun Koopmeiners.





© MAROKKO.NL 2020