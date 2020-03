Risico besmetting met virus in EU omhoog

algemeen 2 mrt 12:28

Het risico van besmetting met het nieuwe coronavirus is in de EU van matig naar hoog gegaan. Er zijn 2100 bevestigde ziektegevallen in de EU-landen.

38 patiënten zijn overleden, maakte EU-commissaris Stella Kyriakides (Volksgezondheid) in Brussel bekend. De verspreiding van het virus neemt snel toe. De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de EU, schroeft daarom haar acties op. Brussel heeft een speciaal 'coronavirusreactieteam' van commissarissen in het leven geroepen.



Janez Lenarčič (Crisismanagement) en Kyriakides maken deel uit van het team. Daarnaast zijn Adina Vălean (Transport), Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) en Paolo Gentiloni (Economie) eraan toegevoegd vanwege de gevolgen van de ziekte voor verschillende sectoren en de economie in de EU.