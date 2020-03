RAM moet $350.000 schadevergoeding betalen aan passagier

De rechtbank in de Liberiaanse hoofdstad Monrovia heeft Royal Air Maroc (RAM) opgedragen een bedrag van $350.162 te betalen aan een passagier voor het verliezen van zijn bagage.

De bagage van de passagier werd gecontroleerd en afgestempeld bij het verlaten van Liberia richting Marokko, maar kon wegens een gebrek aan ruimte niet in het vliegtuig worden geplaatst. Het RAM-personeel verzekerde de man dat hij zijn bagage later zou ontvangen in de transitlounge in Marokko. De bagage is daar echter nooit aangekomen.





Ook toen de man tien dagen later weer terug was in zijn geboortestad was zijn bagage nergens te bekennen. De man ging over tot juridische stappen nadat hij tevergeefs alle procedures had doorlopen om zijn bagage terug te krijgen.





De eiser verklaarde dat RAM, zelfs na het indienen van de klacht bij de luchtvaartmaatschappij en langer dan een jaar te hebben gewacht, niet verder ging met het behandelen van zijn zaak. In een reactie vertelde RAM dat de bagage van de man niet kon worden meegenomen omdat deze te zwaar zou zijn en de man weigerde bij te betalen voor het extra gewicht. De rechter ging daar echter niet in mee.

