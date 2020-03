Prinses Lalla Khadija viert 13e verjaardag

Khadija is het tweede kind en de enige dochter van koning Mohammed VI en prinses Lalla Salma.

De dochter van koning Mohammed VI, prinses Lalla Khadija, vierde zaterdag haar 13e verjaardag. Ze werd geboren op 28 februari 2007, drie jaar na de geboorde van kroonprins Moulay Hassan.





Op 11-jarige leeftijd woonde de prinses haar eerste officiële ceremonie bij op een bijeenkomst over onderwijshervorming in het paleis in Rabat. Meer recentelijk was de jonge prinses voorzitter van de inhuldigingsceremonie van het vivarium in het Nationaal Zoölogisch Park van Rabat. Na de ceremoniële opening en het doorknippen van het lint bezocht de prinses de verschillende ruimtes van het 1.700 vierkante meter grote vivarium.





Naar verwachting zal de prinses actiever worden in het openbare leven nu ze haar tienerjaren ingaat. Daarmee treedt ze in de voetsporen van haar 16-jarige broer kroonprins Moulay Hassan die al vaker zijn vader heeft vergezeld op officiële gelegenheden, en al meerdere malen op persoonlijke titel het koninkrijk of zijn vader vertegenwoordigde.

