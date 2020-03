Algerije is Afrikaans 'kampioen' internetstoringen in 2019

Dat meldt Access Now, een internationale organisatie die streeft naar vrije toegang tot het internet.

Algerije is volgens Access Now het Afrikaanse land met het grootste aantal internetstoringen in het jaar 2019. Volgens een rapport van de organisatie heeft noord-Afrikaanse land in 2019 zes grote incidenten meegemaakt. Ethiopië telde vier grote storingen.





De 'storingen' duurden in 2019 langer, waren geografisch gerichter en omvatten beperkte toegang tot sociale netwerken zoals Facebook en Twitter. Volgens Access Now proberen regeringen de "vrije informatiestroom te controleren" door mensen te "beroven" van hun recht op toegang tot informatie en vrijheid van meningsuiting. Benin, Zimbabwe, Eritrea, Gabon en Liberia verschijnen voor het eerst op de lijst.





Volgens Access Now rechtvaardigen regeringen hun acties door te bewerken dat ze bedoeld waren om "vals nieuws, haatdragende taal of inhoud die aanzet tot geweld" te bestrijden en als voorzorgsmaatregel voor "openbare orde, nationale veiligheid", ook wordt de 'downtime' vaak toegeschreven aan "technische problemen".









