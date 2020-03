Jongen gearresteerd na hammam-challenge (video)

De jongen werd gearresteerd voor het betreden van een vrouwenhammam

De jongen kreeg een bedrag van 100 DH om een vrouwen hammam in Casablanca te betreden, terwijl zijn vrienden het tafereel filmen. In de video die sinds zondag op sociale netwerken circuleert is te zien hoe de jongen de hammam betreedt en zich kort daarna uit de voeten maakt nadat de vrouwelijke badgasten beginnen te schreeuwen.









Bronnen melden aan nieuwsdienst Akhbarona dat de jongen inmiddels door de politie is gearresteerd en zich binnenkort voor de rechtbank moet verantwoorden.

© MAROKKO.NL 2020