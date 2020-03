Gökmen T. moet rechtszaal uit na bespugen advocaat

De rechtbank heeft Gökmen T. maandag laten verwijderen uit de rechtszaal, nadat hij zijn eigen raadsman had bespuugd. De zitting werd direct tijdelijk onderbroken.

Het incident gebeurde toen de voorzitter van de rechtbank de psychologische rapportages besprak die over T. zijn uitgebracht. Toen de raadsman hem daarbij verzocht "wat langzamer te praten en de zaken te bespreken op het niveau van mijn cliënt, zodat hij begrijpt wat wordt gezegd", keerde T. zijn hoofd naar rechts en bespuugde hij zijn advocaat. Die werd hem afgelopen december toegewezen nadat T. zelf eerder had geweigerd zich in de rechtszaal te laten bijstaan.Op last van de voorzitter van de rechtbank werd de geboeide T. direct na het incident afgevoerd door de politiemannen die om hem heen zaten. Tijdens een korte onderbreking van de zitting werd hij naar een aparte ruimte gebracht, vanwaar hij de zaak via een videoverbinding kan volgen. Volgens de voorzitter van de rechtbank kwam met het bespugen van de raadsman "de orde in het geding".Het Openbaar Ministerie drong er bij de hervatting van de zaak op aan T. weer in de zaal te laten plaatsnemen als de overlevenden van de schietpartij en de nabestaanden van de slachtoffers hun verklaringen voorlezen. T. heeft bekend vorig jaar in en bij een tram in Utrecht het vuur te hebben geopend op medepassagiers en voorbijgangers. Vier mensen kwamen om, meerdere mensen raakten gewond.Volgens het OM hechten slachtoffers en nabestaanden veel waarde aan de aanwezigheid van T. Uit de zaal werd "viezerik" tegen de vermeende schutter geroepen, toen hij werd meegenomen.De deskundigen die T. hebben onderzocht, adviseren tbs op te leggen. Volgens hen lijdt T. aan verschillende persoonlijkheidsstoornissen. Die hebben veel meer een rol gespeeld bij de aanslag dan een terroristisch motief, zeggen zij.