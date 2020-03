Citroën presenteert volledig elektrische auto: Made in Morocco en geen autorijbewijs nodig

De auto wordt gemaakt in de PSA-fabriek in het Marokkaanse Kenitra en prijzen starten vanaf €6.900

De Franse autofabrikant Citroën introduceerde vrijdag zijn volledig elektrische mini-auto 'AMI'. De twee-zitter is binnen 3 uur opgeladen en kan 70 kilometer afleggen met een maximale snelheid van 45 kilometer per uur.





De auto is ontwikkeld voor korte ritten, dagelijkse activiteiten en heeft als doel het rijden in de stad minder stressvol te maken. Door het kleine formaat is het zoeken naar een parkeerplaats veel eenvoudiger. Omdat de Ami doorgaat voor een 'quadricycle' is de topsnelheid zoals gezegd 45 km/u. Het voordeel is wel dat je hem al vanaf je zestiende mag rijden en in Frankrijk zelfs al vanaf je veertiende.





De Citroën Ami zal vanaf juni al in Frankrijk geleverd worden. Nederlandse gegadigden moeten nog geduld hebben tot medio 2021. Het bedrijf heeft niet aangekondigd wanneer het zijn nieuwe elektrische auto in Marokko gaat verkopen.

