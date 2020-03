Racistische beveiliger: 'Ben je Marokko uit getrapt omdat je een flikker bent?' (video)

De beveiliger is werkzaam op een station in het Spaanse Girona en vroeg onlangs aan de jongens om hun vervoersbewijs te laten zien. De jongens vonden het merkwaardig dat ze werden uitgezonderd en vroegen de beveiliger waarom bij andere personen niet naar een vervoersbewijs werd gevraagd.









"Ben je dom of ben je dom", krijgt de jongen als antwoord op die vraag. "Als je respect wilt, ga je terug naar je eigen land", vervolgt hij even later. Ook vraagt de man aan de jongens of ze hun vaderland uit zijn gezet omdat ze "flikkers" zijn.





De NGO 'Espai Antiracista' heeft de zaak aangekaart bij Prosegur en Spaanse media melden dat de man inmiddels op non-actief is gezet. Ook is het bedrijf naar eigen zeggen een onderzoek gestart.